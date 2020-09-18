旅遊業者鳳凰（5706）因應新冠肺炎疫情衝擊，加速多角化布局朝生活產業轉型。其中，攜手鑫富都建設、承億文旅集團斥資5億元於小琉球打造星級飯店的計畫，經整合協調後改由鳳凰主導、以獨資方式重啟興建計畫，預計9月21日動工、預計2022年底完工營運。

此外，鑫富都於高雄大立百貨對面打造的「CESVI薩維思」貨櫃型精品飯店，鳳凰於2018年底買下土地及建物當「包租公」，回租給鑫富都經營。據了解，目前建築等硬體興建已完備就緒，預期最快年底可望開業營運。

鳳凰表示，併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分船程，因全年氣候不受東北季風，近年逐漸成為台灣離島旅行首選。據觀光局統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人、高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人。

由於小琉球四季皆夏、地理位置良好，除可從事各項海上活動、體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，加上大鵬灣國家風景區常舉辦國內外賽事，吸引遊客前往，認為綜合性發展觀光風景區的潛力可期，但仍欠缺可服務高端旅客的星級飯店。

對此，鳳凰與鑫富都建設、承億文旅集團合資設立鑫億旅館公司，其中鑫富都持股41％、承億文旅持股40％、鳳凰持股19％，規畫斥資5億元取得小琉球碼頭正前方土地，規畫打造台灣首家離島休閒文創飯店，並於2017年12月25日動土。

不過，由於對飯店設計及動工興建申請審慎，據了解，飯店興建計畫在完成整地後便暫時擱置。在歷經2年多協商整合後，決定改由鳳凰主導獨資興建，預計9月21日正式動工、預計2022年底完工營運。

據了解，鑫億旅館的股東持股並未變動，但董事長去年底已由承億文旅創辦人戴俊郎改由鳳凰董事長張巍耀擔任。鳳凰表示，將在小琉球興建樓高10層的星級旅店，初步規畫設有約60間客房及特色餐飲、無邊際泳池及Open Bar，平均房價訂為7000～8000元。

至於未來小琉球飯店是否仍由承億文旅負責經營，鳳凰表示目前尚未定案、仍保有各種可能性。承億文旅則表示，目前營運重心有所調整，聚焦籌備接手日月潭景聖樓、以及高雄的新據點籌備，目前預計將分別於明年上半年及下半年開業迎賓。

鳳凰除了經營國內外旅遊業務外，近年亦積極多角化布局、朝休閒消費生活產業轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，並擁有「CESVI薩維思」精品旅館，上述投資均代表鳳凰持續看好國旅休閒市場前景。

鳳凰認為，由於疫情控制得宜，台灣在後疫情時代更有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地。因此，此次決議在小琉球獨資興建高端旅店，除有助於增添集團營收、對當地旅遊水平提升有所助益，亦有助於增加國際能見度，增加台灣旅遊軟實力，締造三贏局面。

(時報資訊)