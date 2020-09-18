外資的強勁買進，抵銷了散戶投資人的獲利了結，讓韓股告別連兩交易日的收跌。韓股今日多次徘徊在2400點關卡之間的波動。

周五南韓KOSPI指數收漲6.2點或+0.26%，為2412.4點。本日交易量溫和，約7.44億股，總價值13.7兆韓元(約118億美元)。KOSPI本周收漲15.71點或+0.66%，為連續第四個周線收漲。

外資對化學股(樂金化學)、科技股和製造股的強力買進，實際上大力推進了KOSPI上漲，Kiwoom證券分析師指出。外資今日買超1440億韓元，散戶淨賣出1400億韓元，機構投資人小賣超170億韓元。

中日韓三國周五發表聲明，為對抗新冠衝擊，共同協助區域經濟的復甦。

南韓今日新報126名新冠確診數。

延續上午情況，電池相關個股收高，汽車股則下跌。

樂金化學漲3.2%，收報6.66萬韓元。樂金化學昨日宣布將分拆旗下電動車電池事業，成立全資子公司，以因應全球電動車電池看漲的需求。

汽車股下跌。現代汽車、起亞汽車、現代Mobis分別收跌1.63%、1.44%和0.83%。

領頭羊三星電子小跌0.34%，收報5.93萬韓元。SK海力士跌1.8%，收報8.37萬韓元。

韓元上漲，1160.3韓元兌一美元，韓元高站上自今年一月底以來的1160水準。

(時報資訊)