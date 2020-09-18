黃鴻升解剖程序完成 初步判斷：疑心血管問題

【最新】小鬼黃鴻升遺照「帥氣仰天」、靈堂布置曝光 親妹淚PO全家福首發聲：失去你的痛超乎想像｜2020.09.18

藝人黃鴻升(小鬼)16日被父親發現陳屍在北投家中，為釐清死因，相關人員將黃鴻升遺體送往板橋殯儀館，於18日下午2時30分進行解剖；士林地檢署檢察官王乙軒表示，解剖程序已於3時許完成，並發還遺體，初判沒有明顯外傷，疑似是心血管問題。

王乙軒指出，黃鴻升身上並沒有特別的外傷，目前初判有可能有心血管方面的問題致其身亡，但詳細死因與死亡方式以及細節還是須以法醫研究所鑑定報告為主。

解剖程序完成後，小鬼的父親、妹妹、阿姨也都離去，面對記者提問皆無回應。

(中時 )