藝人黃鴻升(小鬼)16日被父親發現陳屍在北投家中，為釐清死因，相關人員將黃鴻升遺體送往板橋殯儀館，於18日下午2時30分進行解剖；士林地檢署檢察官王乙軒表示，解剖程序已於3時許完成，並發還遺體，初判沒有明顯外傷，疑似是心血管問題。
王乙軒指出，黃鴻升身上並沒有特別的外傷，目前初判有可能有心血管方面的問題致其身亡，但詳細死因與死亡方式以及細節還是須以法醫研究所鑑定報告為主。
解剖程序完成後，小鬼的父親、妹妹、阿姨也都離去，面對記者提問皆無回應。
(中時 )
藝人黃鴻升(小鬼)16日被父親發現陳屍在北投家中，為釐清死因，相關人員將黃鴻升遺體送往板橋殯儀館，於18日下午2時30分進行解剖；士林地檢署檢察官王乙軒表示，解剖程序已於3時許完成，並發還遺體，初判沒有明顯外傷，疑似是心血管問題。
王乙軒指出，黃鴻升身上並沒有特別的外傷，目前初判有可能有心血管方面的問題致其身亡，但詳細死因與死亡方式以及細節還是須以法醫研究所鑑定報告為主。
解剖程序完成後，小鬼的父親、妹妹、阿姨也都離去，面對記者提問皆無回應。
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