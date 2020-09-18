苗124甲線因是1號國道頭份交流道的聯絡道，經常有重車行經。（謝明俊攝）

位在頭份市國道1號頭份交流道旁的苗124甲線，是頭份交流道的重要聯絡匝道，重車來往頻繁，以往全線禁止普通機車通行，近來有苗栗縣議員突發奇想，想要解除機車禁行禁令，還召開說明會，引發地方人士正反兩面討論。

苗124甲線是頭份交流道往東西兩側的聯絡道，往西通往頭份市區中華路，往東則往土牛里方向與124正線相連，全長雖僅1626公尺，但卻是頭份交流道最重要的聯絡管道，每天有大量車流由此上下頭份交流道，尤其是上下班時間，還經常因車流量太大，造成交流道周邊道路嚴重迴堵，國道工程局為此還研擬要增設頭份第2交流道，以疏解車流壓力。

苗124甲線的西端較短，是由交流道匝道直接聯通市區道路，東端距離較長，並且中間還有2處路口，與一般道路相交，平日偶有當地土牛里及部分興隆里民眾由此進出，車流量並不大。但由於是連結交流道，來往砂石車、遊覽車等重車流量相當大，為了安全起見，苗124甲線，全線禁止普通重機通行，內外側車道都畫有禁行機車標誌。

近日，有苗栗縣年青輩議員提議，是否將苗124線禁行機車規定解禁？並在車道的最外側路肩畫成機車專用道，機車專用道由苗124線至高速公路高架橋下為止，議員並在當地召開說明會，聽取各方意見。

消息傳出後，立即引發警方及基層公務單位質疑安全問題，認為這麼短的機車專用道，根本無助於當地里民騎用機車的聯外便利性，而且還會導致機車與重車爭道的危險，並且，機車專用道往西只到高速公路高架橋下，形同一條死巷，從未看過設計規畫如此可笑的專用道。

(中時 )