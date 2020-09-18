雖然會前有不少消息都以推測 iPhone 12 系列不會亮相，但蘋果(Apple)在 16 日的發表會中沒分享 iPhone 12 的隻字片語，還是讓不少果粉感到失望。要告訴你的是，這還不是最令人失望的，準確預測蘋果會釋出邀請函時間的媒體指出，蘋果 iPhone 12 系列盒內確定不會送充電器，面臨跟 Apple Watch Series 6 一樣的命運。

蘋果在 16 日發表會中由環境政策與社會倡議副總裁Lisa Jackson宣布，為了達到 2020 年蘋果旗下產品以及供應鏈都可達到碳足跡歸零的目標，他們將會在 Apple Watch Series 6 當中移除 USB 充電器。針對這一點，準確預測蘋果釋出發表會邀請函時間點的記者 Mark Gurman 指出，這僅僅是第一步而已，下一個月蘋果也將在 iPhone 12 當中這麼做。

蘋果官網顯示Apple Watch Series 6、Apple Watch SE盒內配件沒有充電器。（摘自蘋果官網）

There it is: Apple removing USB power adapters from Apple Watch. Next month: iPhone. — Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020

這一點，先前天風國際證券分析師郭明錤很早就已提出預測，只是真的開箱那一刻，恐怕還是免不了讓人略感失望。不僅如此，除了移除 USB 充電器，蘋果也將在 iPhone 12 系列的包裝盒中，取消搭送 EarPods 有線耳機，因此將會進一步拉抬 AirPods 無線耳機的銷量。換句話說，iPhone 12 系列開箱後，配件將不見充電器、有線耳機的蹤影。

有趣的是，蘋果在 Apple Watch Series 6 當中針對不送充電器的做法並沒有統一。取消附贈 USB 充電器的作法僅限於 Apple Watch Series 6 的鋁金屬錶殼、不銹鋼錶殼款式，以及 Apple Watch SE (僅有鋁金屬錶殼)。若是選擇較高價的 Apple Watch Series 6 的鈦金屬錶殼、Apple Watch Hermès 的話，盒內仍是有附上 5W USB 充電器。

iPhone 11 Pro Max搭送的充電配件功率是 18W，可支援快充(半小時內充滿50%)，iPhone 11的(5W充電器)則無法。(黃慧雯攝)

這種不完全統一的政策，在 iPhone 11 系列中也曾出現。2019 年蘋果針對 iPhone 11 隨盒贈送的是 5W 充電器；但是針對 iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max則是提供 18W 充電器(USB-C接口)，而非 5W USB 充電器。因此被移除充電器的 iPhone 12 系列，會不會僅針對入門的 iPhone 12 款式，而沒有波及 iPhone 12 Pro 系列，至今是仍有懸念。

(科技)