民進黨政府在未與外界提前充分溝通之下，就宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發外界質疑，今天上午行政院長蘇貞昌赴立法院備詢時才信誓旦旦的說，台灣豬與美國豬味道不同很好分辨，但下午當國民黨立委洪孟楷質詢時，端出台灣豬和美國豬各一盤要求蘇貞昌當場試吃，辨別何者是美國豬時，蘇貞昌卻不肯。

上午藍委蔣萬安質詢時，問到未來瘦肉精美豬開放進口後要如何標示，確保消費者能真正有選擇機會時，蘇貞昌回稱「美國豬味道不一樣」，甚至還認為，台灣民眾無須看標示，就可清楚辨別豬肉是否含有瘦肉精，他表示「我相信台灣人很會的啦，一吃下去就知道，而且一吃下去也知道是台灣豬還是美國豬」。

為此，洪孟楷下午質詢時，特別端出兩盤豬肉，請蘇貞昌當場試吃後分辨哪盤是美國豬。可是蘇貞昌卻不肯，一度離開備詢台，詢答一度中斷。之後洪孟楷直言，兩盤豬用白開水燙的豬肉蘇貞昌都分不出來，未來用加工、麻辣等方式料理的豬肉， 台灣人怎麼分辨是哪國豬肉？蘇貞昌回稱政府會從海關與源頭管理把關，衛福部長陳時中也說所以要標示，但洪孟楷質疑，已經做成料理端上桌的肉品，人民到底要怎麼分辨？

藍委呂玉玲質詢時也說，政府說要標示肉品產地，但菜市場的肉品怎麼標示？萬一混充怎麼抽檢？散裝的怎麼辦？國人只是希望不要進口含瘦肉精的美豬而已，不是都不要美豬，為什麼這麼卑微的要求政府都不肯同意？她也建議政府應該修法，直接明文禁止校園營養午餐使用含瘦肉精食品，不要讓家長還要每天辛苦盯著學校營養午餐使用食品的成分替孩子把關。

(中時 )