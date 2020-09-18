資深女星林玉紫，憑著演出《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等類戲劇走紅，近日上節目時表示朋友或親戚結婚時幾乎不會炸她們家，不免感嘆人緣似乎很差，而當她透露原因之後，讓現場來賓傻眼直呼：「難怪沒人敢炸你們」。

林玉紫日前上節目《新聞挖挖哇》，表示家族參加婚宴包紅包，從父親那代開始就有定一個公定價，延用至今多年仍沒變過，那就是一律1600元，然後全家大小都會出席，雖然這筆價格不符合時代標準，但由於是老一輩的規定，因此年輕一輩也不敢去更改，導致近來朋友及親戚舉辦婚宴都不會將她們列為拒絕往來戶。

林玉紫透露家族紅包一律包1600元。（圖／Youtube）

對此在場來賓紛紛表示，紅包只包1600元卻整個家族出席，這種行徑真的過於誇張，難怪沒有人敢在發喜帖給她們，對此林玉紫表示父親就有16個兄弟姐妹，因此只包1600確實很難說得過去。

林玉紫兩年前嫁給大她15歲的苗栗南庄前民代詹永煌，先前傳出夫妻生活習慣產生爭執，床事也不協調，多次傳出婚變，之前被問及婚姻現況，她無奈透露「白天是夫妻，晚上是鄰居」，目前底線就是希望老公不要亂發脾氣。

(中時新聞網)