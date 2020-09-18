74歲阿嬤都比你有毅力！加拿大一名阿嬤喬安（Joan MacDonald）曾飽受肥胖困擾，她的巔峰時期來到91公斤，已經影響到身體狀況了，為了變得更健康，喬安在健美女兒的幫助下，2年內減掉了27公斤，甚至還在網路上分享心得，超勵志的結果讓她爆紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 上午 5:22 張貼

喬安的減肥計劃從2017年1月開始，她在女兒蜜雪兒（Michelle MacDonald）的指導下，每星期健身5次，同時按照女兒開的菜單控制飲食，一開始她還撐得下去，「後來就忍不住開始吃自己想吃的食物，但我沒有暴飲暴食，很多時候也吃不飽。」

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 6:05 張貼

她在開始健身前，會先有氧運動5分鐘當熱身，再活動關節10分鐘，可以減輕運動對關節造成的傷害，接著做輕量級運動提高身心意識，就能進入重點，進行重訓提升心率，結束後，再花10~15分鐘拉筋收操。

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 9:14 張貼

喬安始終堅持下去了，她慢慢開始在IG上分享運動的模樣，記錄減肥過程，也鼓勵有相同目標的人，「你無法讓時間倒轉，但你可以重新為它上發條！我的故事可以是任何人的故事，我在70多歲的年紀減掉27公斤，你也可以」。

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 4:10 張貼

儘管是這麼正向的喬安，也會有灰心喪志的時候，「我會想，我都這個年紀了，根本不需要27吋腰」，然而看到身材的前後變化，她又充滿成就感，「我不完美，但我真的很努力，所以我現在仍在學習。」她讓自己常保一顆年輕的心，「你永遠不會被年紀被限制，真正讓你卻步的是你的思想」。

在 Instagram 查看這則貼文 Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 5:38 張貼

(中時新聞網)