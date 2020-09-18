透過C級巷弄長照站開設的課程，年長者以棉棒點畫，訓練眼手協調能力。（莊旻靜攝）

新竹縣再增一個C級巷弄長照站！設於寶山鄉衛生所的C級巷弄長照站18日正式開幕，未來將有測量血壓、血糖、體重，以及長輩關懷訪視、電話問安諮詢及轉介、共餐服務、健康促進、預防及延緩失能課程、社會參與等服務，就近照顧在地的年長者。

新竹縣政府祕書長陳季媛、衛生局長殷東成等人18日特別前往參與揭牌儀式，衛生局指出，過去衛生所因建物動線、空間，未能執行長照計畫，所幸經過向衛生福利部爭取「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」，獲得287萬4567元補助，用以修繕空間，提供更優質的據點。

寶山鄉長邱坤桶、鄉代表會主席古仁樺及多名村長、代表等均與會，邱坤桶指出，寶山鄉65歲以上老年人口佔15.73％，目前鄉內已有5個社區發展協會設立長照據點，服務在地鄉親。

殷東成也表示，今年共有寶山、竹北、橫山、尖石、五峰等5個衛生所加入長照據點服務，由於場地就在衛生所內，可以為長輩提供量測血壓等，並以專業職能，轉介醫療院所及相關資源，使有需要的長輩，獲得最快、最便利的照顧服務。

C級巷弄長照站同時也安排12週的預防及延緩失能課程，包含請專業老師指導負重肌力訓練、肌肉彈性與耐力訓練、關節保護知識、身體平衡訓練、扇情萬種、紙偶創作、棉棒點畫、剪紙拼圖、進擊的魔術等各式各樣肌力訓練及手做活動，提升長輩精細動作，促進手眼協調能力。

(中時 )