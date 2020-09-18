桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段工程交通維持計畫已全數通過，21日起，將在八德區介壽路一段進行施工圍籬架設，施作連續壁工程，因介壽路路幅僅20米，施工期間車道縮減，南北雙向各維持一混合車道通行，請民眾行經工區時保持速限30公里，並盡量利用替代道路改道通行。

捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，陸續於桃園區福豐公園（VS6通風豎井）及八德區巧克力街口（G03站）進行連續壁、中間柱及地盤改良工程，規畫21日起，接續啟動VS5通風豎井(介壽路國2橋下)的圍籬架設，將進行地下管線遷移、連續壁施作及地下車站站體工程。因為施工影響，八德區介壽路一段原南北雙向兩個車道，將縮減為各一混合車道通行，道路兩側禁止臨時停車，路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里；為了避免施工造成用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。

桃園市捷運工程局陳文德局長表示，捷運綠線GC02標潛盾地下段工程，路線段採潛盾施工，車站採用明挖工法，9月底起，施工範圍將從桃園區的介壽路延伸至八德區介壽路，施工期間因占用路面，難免造成周邊交通影響，捷運局會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引；對於造成沿線居民及商家生活上影響，捷運局也已造冊，將依「公共工程施工期間營業稅特種稅額調整查定作業要點」及「桃園市政府地方稅務局公共工程施工期間房屋街道等級調整率調整作業要點」，由稅捐稽徵機關評估針對房屋稅調降10％至30％，針對查定課徵之營業人調降營業稅10％至30％等補償措施。

施工期間，請民眾可多利用（CMS）資訊可變標誌LED看板了解即時交通改道資訊，或上捷工局官方網站查詢交維資訊。陳文德說，工程期間造成暫時不便，請市民朋友共同配合體諒，支持桃園三心六線軌道建設發展。

(中時 )