楊洋是成龍行動小組的成員之一。（龍祥電影提供）

眾所注目的華語年度動作大片《急先鋒》在經歷年初疫情延檔之後，在影迷們的聲聲呼喚下，加上台灣防疫成績斐然，終於確定將於9月30日中秋連假與台灣觀眾見面，電影由成龍帶領楊洋、艾倫、母其彌雅、朱正廷展開全球大搜救，遠赴全球各地取景拍攝，一路從倫敦打到杜拜，橫跨歐亞非3大洲，在仍無法出國的情況下，透過大銀幕帶領觀眾一同環遊世界。

電影赴英國倫敦、非洲草原、中東古城、沙漠綠洲杜拜等多地取景，全球實景拍攝壯觀的視野，加上拳拳到肉的動作場面，和導演唐季禮一貫的幽默喜劇風格，適合在佳節期間一家大小闔家欣賞。除了實地取景之外，電影還動用了航空母艦、黃金跑車等大型貴重裝備實物拍攝，只為讓觀眾猶如身歷其境感受槍林彈雨、驚險爆破、飛車追逐等刺激的場面。

談到《急先鋒》，成龍用一個「拼」字概括全部，他表示：「拍動作戲，需要很大的魄力、忍耐力、挫折、痛苦，才能熬下來。」他就是秉持著這樣的理念，才會一直拼命往前衝。拍戲受傷在所難免，成龍表示：「收工沒有受傷就很幸運，受傷也無所謂，對動作演員來說，不到醫院都算小傷。」這種為了拍戲豁出去的態度讓同劇組的年輕演員欽佩不已，備受鼓舞，楊洋表示：「大哥能拼，我們為什麼不拼呢？」艾倫則稱：「在大哥的帶領下，一定竭盡全力！」

(中時 )