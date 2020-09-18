台灣媽祖聯誼會今在明道大學舉辦臨時大會，會中大甲鎮潤宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台灣媽祖聯誼會秘書長于美人等都現身會場，于美人說，此次會議為推動媽祖信仰文化傳衍，將攜手明道大學媽祖文化學院，打造國際級的媽祖智庫，讓媽祖文化的傳承能夠更宣揚。
已經成立20餘年的台灣媽祖聯誼會，受到疫情影響會員大會取消一場，18日舉辦臨時會，140間媽祖廟的領導人齊聚北斗，一同探討媽祖智庫的建置與計畫，希望能系統化的收集與保存，將各宮廟的媽祖相關文獻、文物等，建構出一個智庫平台，讓大家能很輕易的了解在地的媽祖信俗文化。
明道大學校長郭秋勳說，政府立案的媽祖廟擁有３千多座，若加上分靈到美國、日本及東南亞國家，就有超過１萬５千座與媽祖有關地廟宇，2017年大甲鎮潤宮、台灣媽祖聯誼會，與明道大學合作，籌組媽祖文化學院，從教育推動「人生哲學」與「鄉土教育」，今年將建置「馬祖智庫」，保留傳承媽祖文化。
台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤說，透過學術與教育推展成立智庫，讓俗信文化與產業發展產生更多的鏈結，將來各宮廟的宮志、媽祖文化史書等，都將放置在明道大學媽祖文化學院典藏，而智庫將利用電腦科技，將各宮廟文資系統化，建構海內外研究媽祖地文化重心，成為媽祖信仰的學術重鎮。
(中時 )
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