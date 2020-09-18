于美人說，此次會議為推動媽祖信仰文化傳衍，將攜手明道大學媽祖文化學院，打造國際級的媽祖智庫，讓媽祖文化的傳承能夠更宣揚。（吳建輝攝）

大甲震潤宮董事長今年5月進行換肝手術成功 ，在6月現身繞境活動後就鮮少露面，今現身彰化參加媽祖聯誼會受奬，精神狀況看起來不錯。（吳建輝攝）

會中明道大學頒發首屆媽祖文化學院榮譽院士予大甲鎮瀾宮顏清標董事長、北斗奠安宮陳在主委及明道大學董事長李超群博士。（吳建輝攝）

台灣媽祖聯誼會今在明道大學舉辦臨時大會，會中大甲鎮潤宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台灣媽祖聯誼會秘書長于美人等都現身會場，于美人說，此次會議為推動媽祖信仰文化傳衍，將攜手明道大學媽祖文化學院，打造國際級的媽祖智庫，讓媽祖文化的傳承能夠更宣揚。

已經成立20餘年的台灣媽祖聯誼會，受到疫情影響會員大會取消一場，18日舉辦臨時會，140間媽祖廟的領導人齊聚北斗，一同探討媽祖智庫的建置與計畫，希望能系統化的收集與保存，將各宮廟的媽祖相關文獻、文物等，建構出一個智庫平台，讓大家能很輕易的了解在地的媽祖信俗文化。

明道大學校長郭秋勳說，政府立案的媽祖廟擁有３千多座，若加上分靈到美國、日本及東南亞國家，就有超過１萬５千座與媽祖有關地廟宇，2017年大甲鎮潤宮、台灣媽祖聯誼會，與明道大學合作，籌組媽祖文化學院，從教育推動「人生哲學」與「鄉土教育」，今年將建置「馬祖智庫」，保留傳承媽祖文化。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤說，透過學術與教育推展成立智庫，讓俗信文化與產業發展產生更多的鏈結，將來各宮廟的宮志、媽祖文化史書等，都將放置在明道大學媽祖文化學院典藏，而智庫將利用電腦科技，將各宮廟文資系統化，建構海內外研究媽祖地文化重心，成為媽祖信仰的學術重鎮。

(中時 )