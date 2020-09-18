聽到郭富城挨餓了20小時，楊千嬅嚇壞。（華映娛樂提供）

金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》全台熱映中，受封年度最催淚港片。該片由他與楊千嬅領銜主演，萬梓良、張達明、鮑起靜等人出演，郭富城透露自己從來沒留過這麼長的頭髮和鬍子，甚至電影裡從頭到尾都沒換過任何一套衣服，他說：「片中這套西裝，從阿博（郭富城飾）出獄後穿到流浪生活，就像他的皮膚般，包裹著他去逃避這個社會。」

而郭富城在片中為演出遊民挨餓的形象，曾有高達20小時沒吃東西，挨餓到他擔心自己肚子咕嚕的聲音被收音，但也嚇壞了同片演員楊千嬅，楊千嬅透露：「有一次我問他需不需要吃東西，他轉頭過來用角色語氣跟我說不吃，還說這個角色不可以胖，當下我擔心他一吃了食物就抽離了角色，所以我把食物放下，就趕緊走了。」

電影《麥路人》蘊含各種底層小人物的悲歡離合，郭富城談到家庭，認為兩個女兒現在還小，想給孩子們在一天一天長大的時候，看到爸爸還是那麼努力地在工作的模樣，「所以我現在更應該加倍努力地去拍更好的電影，有一天她們長大的時候，能到片場探我的班，這也是一件開心的事。」

郭富城近期賣力地替新片宣傳，他說：「我和團隊們已經全力以赴地分享電影的各種細節和感動，希望大家走進戲院真正感受一下。」而他老婆方媛也在社群上曬出席《麥路人》首映會照片，力挺老公新作，引發網友熱議，她在微博透露觀影心得：「電影很寫實很有意義，讓人更明白珍惜和人與人之間相互幫助的珍貴。」

(中時 )