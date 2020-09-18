2020桃園地景藝術節18日登場，雖然開幕非假日，但還是吸引了許多民眾扶老攜幼前來遊園，其中不乏一些行動不便的老人家，周邊安全維護的員警也充當起導護員，幫忙行動不便的老人家走過崎嶇不平的路面，讓名眾感到溫馨。
平鎮警分局分局長李建民表示，2020桃園地景藝術節首次在平鎮區展演，結合著眷村、軍營及學區的展區， 還有軍事風情，紛紛喚起居民腦中深處的青春回憶。
也因為是平鎮區首次展演，市長鄭文燦在18日下午蒞臨開幕，雖然開幕日非假日，但也吸引了許多周邊的居民前來首遊，其中不乏一些行動不便的老人家，在烈日中目睹藝術品的風采，平鎮警分局各單位各執勤人員，都以辦喜事的心情，來做好將各項交通疏導管制勤務及為民服務工作。
現場執勤的同仁，只要發現有行動不便的老人家或民眾，都會立即主動上前協助，提供必要的支援，幫助民眾順利遊園。
平鎮警分局除將派員協助會場交通疏導外，並在會場內設立機動派出所，另以走動方式隨時維護秩序及為民服務，讓民眾放心遊園、開心回家。
(中時 )
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