衛福部對於新冠肺炎，對各縣市進行防災整備評鑑，台中市長盧秀燕18日表示，新冠肺炎疫情台灣處置得宜，有賴於大家憂患意識，以及平常做好演練，衛福部評鑑結果，台中市獲得全國第一名，新冠肺炎評鑑總分200分，台中市即拿到199分，名列22個縣市之冠，也是六都第一名。

盧秀燕表示，這次的疫情可以看得出來，中央政府領導有方，地方政府全力配合跟執行，再加上我們的全民也有防災準備動員概念，所以整個台灣在新冠肺炎處理上，相較於世界其他各國來講情況好很多，大家都覺得台灣是相對的安全，民眾也沒有受到太多災害影響。

「平常全民已經建立機制」，她指出，多年前台灣也曾經發生sars，民眾能理解疾病也是國家安全的一個項目之一，如果沒有有效的處理方式，也會造成國家安全疑慮以及人民的傷害。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，盧秀燕說，透過推演做好萬全準備，平常做好各種的準備跟演練，靠著不斷演練的過程，各機關自己了解該負起的責任，演習狀況實際發生的時候，要站在什麼位置，要負起什麼樣的職務？程序與彼此之間如何合作分工、執行。

(中時 )