台灣大哥大18日宣布，全新Apple Watch Series 6及Apple Watch SE 即日起在myfone購物及momo購物網兩大電商通路開放預購，並將於22日同步在實體、網路門市正式開賣，消費者申辦台灣大5G指定專案，最低可享0元入手Apple Watch series 6及Apple Watch SE。

台灣大也同步開放「Apple Watch獨立門號」申辦服務，最低月繳129元，就能讓Apple Watch擁有獨立門號，可讓家中沒有手機的孩子或長輩，改用Apple Watch保持聯絡，包括收發話或傳簡訊，帳單也可清楚了解通話量及使用量。

另外，今年兩款Apple Watch均具備「家人共享設定」功能，讓Apple Watch使用者將主帳號綁定在iPhone手機，可隨時掌控Apple Watch使用者的所在位置，防止走失，另外，所有Apple Watch的下載及購買也都需通過主帳號同意，能避免誤按或觀看不適當內容。

Apple Watch Series 6搭載S6晶片與Retina顯示器，並備有銀色、太空灰色、金色、藍色及(PRODUCT)RED鋁金屬錶殼，供果粉選擇；Apple Watch SE則備有銀色、太空灰色與金色可供選擇，價格實惠也兼具時尚感。

同時，台灣大也提供One Number服務，用戶能用一支門號，讓手機、穿戴裝置能在異地同時接聽或撥打電話、發送簡訊及上網，針對首次申辦One Number服務的用戶，提供前3個月免月租費。

(工商 )