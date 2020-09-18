外媒引述知情人士透露，京東旗下京東健康赴港上市，已聘請美銀和瑞銀作為香港上市保薦人，最快9月遞交赴港上市文件，計畫募資10億美元。

騰訊新聞報導，京東健康於2019年5月10日正式宣布獨立營運，主要聚焦醫藥健康電商、互聯網醫療、健康服務、智慧解決方案四個領域展開業務。2019年11月，京東健康完成A輪優先股融資，融資額為9.31億美元，估值達到70億美元。

京東2020年第二季財報顯示，京東健康於8月17日與高瓴資本簽訂B輪融資協議，高瓴資本預期投資額超過8.3億美元，交易預計於2020年第三季完成，京東集團仍將是京東健康的控股股東。

京東在財報中指出，借助高瓴資本的行業經驗和資源，京東健康將繼續加強其藥品供應鏈實力，並進一步在醫療健康領域探索更多的業務機會。

京東零售集團執行長徐雷表示，在新冠肺炎疫情期間，京東健康的用戶滲透率和活躍度上保持高增速，互聯網的問診量年增400％以上。徐雷說，「未來我們會在醫藥供應鏈上加強，繼續完善醫療服務能力」。

除京東健康以外，京東旗下正推進上市進程的子業務板塊，還有京東數科。9月11日，根據上交所官網披露，上交所已受理京東數科的科創板上市申請。

(工商 )