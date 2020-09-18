國際美元又轉弱，主要亞幣反彈，且台股雖在平盤震盪，但外資及出口商拋匯積極，多股力道加持下，新台幣狂飆，盤中直接靠向29元大關，雖然尾盤央行仍進場調節，但終場仍升值達1.58角，創半年來單日最大升幅，收在29.152元兌1美元的二年半新高價，台北外匯經紀公司成交量放大至11.52億美元。

外匯交易員指出，美元走強曇花一現後，韓元、人民幣等亞幣紛紛又啟動升勢，新台幣跟著衝，尤其在外資偏匯入，加上出口商失望性拋匯延續下，開盤後不久就衝破29.1元價位，午後漲幅擴大難抵擋，盤中最高價來到29.017元，飆升近3角之多，直逼29元大關。但老大（央行）全力維護匯率穩定，作價阻升後，回到29.1元價位。

外匯交易員認為，央行17日第三季理事會後，總裁楊金龍強調，美元弱勢效應，主要非美貨幣升值明顯，新台幣也不例外，但與其他幣別相比，仍呈現相對穩定。代表新台幣維穩方向不變，若外資及出口商拋匯方向不變，最快下周盤中將有機會見到28元價位，但預料央行應不至於輕易放手29元防線。

(工商 )