黃鴻升（小鬼）16日於家中過世，得年36歲，消息一出震撼演藝圈，海裕芬過去曾和小鬼主持節目、私下情同姐弟，18日出席活動時，受訪談到小鬼，還沒開口就難過淚崩，她坦言看到新聞當下「不敢相信，心痛到要炸開」。

過去海裕芬和小鬼主持節目，小鬼常常到處說「她是我姊姊」，一度讓粉絲以為兩人是親戚，上回去阿里山錄影《綜藝玩很大》，製作單位希望保密，小鬼見海海裕芬上節目超驚喜，雖然兩人沒有被分在同一隊，但休息時間小鬼一直黏著她聊天，包括工作、人生、家庭、感情都聊。

海裕芬讚小鬼是個非常貼心的小朋友，一直帶給身邊的人很真誠的感覺，「昨天才跟楊丞琳聊到，每次跟小鬼見面，他都會先擁抱，分開也是都會以大擁抱結束」，更曾約好要再一起主持節目，一起入圍金鐘，他找她當MV女主角，她為他打造劇本角色，如今小鬼驟逝，她嘆「現在他不用再為工作、理想這麼累了」。

海裕芬雖然不認識小鬼女友峮峮，但她說「被小鬼愛上的人很幸福」。當年坤達、柯佳嬿婚禮是她和小鬼主持，當時小鬼很緊張，還對海裕芬說「姐，我結婚的時候，妳來帶我哦！」沒想到小鬼突然離世，「傳訊息他再也不會回了」。她說，小鬼對爸爸、妹妹很好，為照顧家人搬到北投，「以我對他的了解，他一定對家人很抱歉，這麼突然就離開」，也想起兩人過去曾聊過，死後到底有沒有靈魂這件事，但因為自己八字輕，還要小鬼別再說，「現在好希望我可以通靈」。

小鬼靈堂將於19日起開放三天，海裕芬說第一天就會過去。「他愛吃我做的雞腳，我明天也會帶給他」，甚至因為這幾天工作，沒辦法好好哭一場，「我要去他面前大哭，罵他哭給他看」，氣說「2020真是爛透了，但小鬼教會我們『即時』這事件，是很重要的功課」。

(中時 )