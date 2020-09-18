台南市學甲爐碴案鬧得沸沸揚揚，市府環保局18日主動檢具案卷資料，報請台南地檢署偵辦，以釐清事實與真相。環保局重申，對此案已採取快速的行政措施裁罰明祥馨公司並限期清理完畢，該局自始至終均依法行政，絕無外界誣指袒護業者情事。

環保局表示，檢具的案卷資料，包括：環保局歷次採樣驗證檢測資料、環保署公告檢驗方法、經濟部公告爐碴再利用管理方式以及目前外界所關心之地點位置地號。

環保局說，針對學甲區大灣段農地遭掩埋爐碴一案，該局已於今年8月25日行文責成明祥馨公司必須在180個工作天內清理完畢，9月4日明祥馨已進埸開挖，清理進度至9月18日已達870餘公噸，環保局持續每天派員現場監督及管控清運至合法的暫置區，且每清運1000公噸就隨機抽樣檢測1次，將直至清理完畢。所有清理出來的爐碴，業者都必須提報合法去化流向後，始得離場。

對於學甲區里長及環保團體所指陳的地點，環保局也已積極展開相關行政調查，工業區堆置爐碴再利用產品部分，環保局將再進一步檢視行為時經濟部公告附表所列的爐碴再利用及管理方式，並會知權責機關以了解是否符合相關法規的規定，一旦查獲不法情事，一切依法辦理。

環保局長謝世傑強調，該局全力配合提供相關案情資料及協助南檢偵辦，另清理過程也將繼續管控，歡迎關心此案的民眾共同監督。

(中時 )