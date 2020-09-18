新冠肺炎疫情逐漸受控，亞光(3019)業績可望持續回溫，亞光董事長賴以仁表示，隨著四大廠區生產逐步恢復正常，9月及第4季營收都會比去年同期好，預估明年可望回到2019年水準，毛利率亦希望能向上提升。

亞光今天下午舉行法說會，由賴以仁親自主持，亞光四大廠區今年上半年深受新冠肺炎疫情影響，第1季營運更因大陸地區延後復工，稼動率偏低而陷入虧損谷底，不過隨著大陸廠區稼動率提升，亞光第2季順利轉虧為盈，第3季可望持續攀升。

賴以仁表示，亞光共有台灣、大陸東莞、菲律賓及緬甸4個廠區，除了台灣廠區運作一切正常，大陸地區在農曆年前後爆發新冠肺炎疫情，2月10日才復工，但初期復工僅10%返工，3月到5月逐月從40%、70%回到90%，直至6月完全正常，但原本1月及2月都正常運作的菲律賓廠自3月17日開始封城，3月稼動率僅過去的60%，4月更下滑至30%，5月到8月才逐步從50%、60%、70%到90%，雖然菲律賓當地疫情沒有改善令人擔憂，但目前廠區生產已恢復正常，至於緬甸的仰光及眉苗廠區第1季均正常生產，但4月潑水節後疫情開始爆發，稼動率僅20%，5月回升到45%，6月及7月回升到80%到90%，為防範疫情影響生產，目前廠區員工均住在公司宿舍，生產未受影響，隨著各廠區恢復正常生產，公司下半年營運也逐漸回穩。

受到新冠肺炎疫情影響，亞光第1季業績陷入虧損谷底，不過第2季起大陸廠區稼動率提升，讓亞光營運回穩，第2季合併營收回升到38.81億元，季增33%，單季合併毛利率為19.4%，營業淨利為2.77億元，稅後盈餘為1.67億元，單季每股盈餘為0.59元，累計上半年合併營收為68.04億元，年減26%，營業毛利為11.45億元，年減34%，合併毛利率為16.8%，營業淨利為1.9億元，年減71%，稅後盈餘為5281萬元，每股盈餘為0.19元。

就各產品來看，賴以仁表示，瞄準器因100%在菲律賓生產，今年生產出貨深受疫情影響，亞光在台灣新設一條高階產線應急，由於美國疫情常引發槍擊事件，大家在居家多會購置手槍，帶動手槍上紅點瞄準器需求，10月到12月的訂單較去年同期增加2到3倍，預估今年出貨較去年減少約28%，年營收約15億元，明年可望恢復到2019年約20億元水準。

在CIS影像感測部分，受惠於居家辦公及線上教學，印表機需求穩定成長，且CIS在大陸東莞及緬甸兩地生產，未受疫情影響，預估今年營收將較去年增加約10億元，明年可維持同樣水準。

在掃地機機光雷達模組方面，賴以仁表示，掃地機機光雷達模組需求沒有減少，但整體量減少5%到6%，且金額價格下滑，預估年減40%，明年量可望回到跟去年一樣，但因有降價，預估今年營收11億元，明年可望增加15%到13億元水準。

在潛望式鏡頭菱鏡部分，賴以仁表示，受到美國政府對華為禁令影響，9月、10月、11月及12月較正常量減少一半，預估全年營收達10億元，明年可能會更少，還好有其他廠商開始導入，降低華為的衝擊。

至於測距儀及安控設備部分，今年測距儀及安控設備受疫情影響不大，目前測距儀100%移到緬甸生產，預估明年可以恢復到10億元，亦在緬甸生產的安控設備則預期將去年增加1倍以上，明年亦將持續成長。

車載鏡頭方面，賴以仁表示，公司車載鏡頭以高階為主，疫情影響不大，全年營收約4億元，較去年倍增，預估2021年還會再成長。

今年上半年光學元件佔亞光營收比重約42%到43%，CIS約佔25%到26%，雷射與LDS約佔12%到13%，瞄準器約佔5%，精密光學儀器約佔10%，數位相機約佔4%。

隨著各廠區生產恢復正常，賴以仁表示，9月及第4季營收都會比去年同期好，預估明年可望回到2019年水準，今年受到疫情、經濟規模及產品組合影響的毛利率亦希望能向上提升。

(時報資訊)