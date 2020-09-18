隨著時序邁入後疫情時代，市場預期全球景氣谷底已過、明年全球GDP可望大幅強彈。元大投信認為，台股投資人可優先選擇優質龍頭企業做為投資標的，當景氣呈現「階梯式復甦」時，抗跌領漲性質將更為顯著，建議可把握修正時分批進場，或定期定額方式投入。

美國聯準會（Fed）9月利率決策會議宣布利率按兵不動，基準利率維持0～0.25％區間，並透露預計2023年底前將不升息、維持趨近於0利率，預計國際主要央行也將跟進，全面動員打造寬鬆環境。

IHS Markit最新報告預期，2021年全球GDP預估值將年增達9.9個百分點，包括先進與新興國家均將全面正成長。不僅市場普遍認為「谷底已過」，更依據歷史經驗預期將由包括台灣在內等新興國家，引領2021年國際景氣向上成長。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，未來數年國際低利環境持續，擁高股息特性的金融商品愈發獲得青睞。同時，考量未來國際政經波動將成為新常態，資金在選擇投資標的時，會將企業未來成長性與基本面列為必要條件。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，目前國際金融情勢雖仍在復甦階段，但國際眾多專業研究機構普遍認為最壞情況已過，加上近期股市出現震盪修正，反而有助校準過熱的技術線型，不僅可避免泡沫，更有助延續股市中長期多頭行情。

元大投信指出，觀察國際情勢、全球央行、內外資動態、進出口統計數據等，可發現全球景氣已過低谷，尤其台灣經濟已逐步復甦、台股龍頭企業表現強勁、全球經濟陸續反彈、國際資金流動性充沛，並看好4大利基可為台股形成支撐力道。

元大投信預期，未來資金將大舉湧入台股，擁有「高股息、優質」特性的龍頭企業將成為資金鎖定目標。因此，建議投資人可優先選擇擁有「高股息、優質」特性的龍頭企業，並透過買黑不買紅或定期定額方式分批布局。

(時報資訊)