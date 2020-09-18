瑞銀集團（UBS）東協全球市場部門主管Yohh Choo Guan表示，因全球情勢仍然不明，今年來已經上漲近30%的黃金價格可能進一步上漲並保持於高點。

該主管表示：「我們非常看好黃金，我們認為金價會再上漲，有趣的是我們認為價格持續走高的時間將比原先預期更長。」她表示，瑞銀已將明年黃金價格預測從每盎司1,850美元調升至2,100美元。

周五現貨金價格約報每盎司1953美元，與年初價格相比上漲約29%。

Yeoh表示，實際利率跌為負值，以及全球籠罩不確定性的環境，例如即將舉行的美國總統大選，都是促使投資人加碼持有黃金的原因。「所以儘管最近股票市場回檔，但黃金仍然深具韌性，這表示仍持續有買盤支撐。」

除了黃金，這位瑞銀主管亦看好東南亞股市。因外資從數個市場撤出，使該地區股市下挫，但她表示，在散戶投資人和國內基金擴大投資下，東南亞股市的反彈「比我們所預期快許多」。她表示東南亞國家的「國內財富」一直在增長，從本地資產管理公司的擴張中可以明顯看出，這對於該地區市場而言是一個好消息。

(時報資訊)