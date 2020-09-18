《店頭市場》八方雲集申請登錄興櫃 16:312020/09/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八方雲集(2756)申請登錄興櫃。 八方雲集成立於89年1月，主要業務為食品加工及連鎖餐飲服務，董事長為林欣怡，總經理為張瑞蓮，目前股本為6億元，108年合併營收為48.32億元，稅前盈餘為6.27億元，每股盈餘為8.09元。 (時報資訊) #八方雲集 #申請 #登錄興櫃 #店頭市場 #食品加工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》上品綜合申請上興櫃 08:012020/09/17 財經 《金融》胡亦嘉任街口投信董座 金管會駁回申請 08:012020/09/18 財經 資金點火塑化族群 指數早盤由黑翻紅 09:232020/09/18 財經 921周年將屆 上市櫃建商台中新案主打耐震宅獲青睞 11:182020/09/18 財經 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 10:222020/09/18 財經 艾思特9／24辦理登錄前籌資 04:102020/09/17 證券．權證 鍋貼霸主八方雲集 18日申請登錄興櫃股票 14:282020/09/18 財經 台灣權王－三星新機夯 雙鴻新日興看旺 04:102020/09/18 證券．權證 智聯服務上櫃案 18日上櫃審議會將審議 09:232020/09/18 財經 《傳產》40萬新屋主留意 922前手刀申請地價稅優惠 15:402020/09/18 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 張忠謀從耶魯、柏克萊挑最終接班人 謝金河這麼說 - 財經 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬！散戶太瘋狂 汎德競拍害下單系統卡住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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