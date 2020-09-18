八方雲集(2756)申請登錄興櫃。

八方雲集成立於89年1月，主要業務為食品加工及連鎖餐飲服務，董事長為林欣怡，總經理為張瑞蓮，目前股本為6億元，108年合併營收為48.32億元，稅前盈餘為6.27億元，每股盈餘為8.09元。

(時報資訊)

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