慧洋-KY(2637)今天舉行法人說明會，公司指出，運價指數從6月下旬止跌回升，慧洋-KY7月起營運開始有所改善，單月轉虧為盈，8月營業利益率由上半年平均6％回升至17％，若需求持續在高檔，目前換約狀況持續樂觀，慧洋營運可望漸入佳境。

今年上半年新冠肺炎疫情衝擊全球海運市場，工廠產能受限，原物料需求減緩，導致供給不順，影響供給面，使得慧洋-KY自營船舶收入減少，指數連結船舶租金下滑，另外，港口及邊境封鎖，二手船舶與拆船市況不佳，都影響上半年表現。

第3季散裝航運進入北美穀物運輸旺季，大陸亦因水患等因素影響境內鐵礦砂的產出，以及後續災後重建需求，帶動原物料需大量仰賴國外進口，再加上全球貿易需求回補與第4季傳統旺季，航運業後市審慎樂觀可期。

截至今日為止，慧洋-KY旗下總計135艘船舶，包含Cape 3艘、Panamax 28艘、Supramax 26艘、Handy與Small Handy各40、32艘，其他6艘，穩居龍頭地位，平均船齡約7年，月底將交付由今治造船廠製造的輕便型（Handy/37,800 DWT）船舶一艘，11月新增由常石造船廠製造的超級極限型（Supramax/37,800 DWT）船舶一艘，2020全年總計新增8艘最新節能新船，其中年初兩艘備有脫硫器設備，未來將依市況適時淘汰10年以上老舊船舶，維持船隊運力在最佳狀態；至於全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅為4.59％。

此外，2020年為限硫令上路第一年，由於高低硫油價差較預期為小，散裝航運業界以使用低硫油為主，慧洋現成船隊亦選擇採用低硫油，新造船則預留裝設脫硫設備的空間，但目前暫時沒有要加裝脫琉設備。

展望2021年，慧洋-KY認為，從運輸需求看到全球經濟景氣已逐漸脫離谷底，而未來港務運作將與防疫措施共存，短期雖會造成作業流程緩慢，影響海上實際運力及供需市場，但全球貿易運輸需求不變，待疫情完全過去後，有實質動能重回成長走勢。

(時報資訊)