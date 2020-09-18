男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟

男子似乎不願意下橋(圖/新北消防提供)

八里區關渡橋頂驚傳有人跳湖輕生，一名大約40歲男子，不明原因爬上橋頂欲跳水，警消出動31車，並升梯救援與架設氣墊，河面則派4船艇，到橋下待命救援，警方隨即到場交管、維持雙向單線通車。根據了解，警消目前仍在跟男子溝通中，因為男子仍不願意下橋。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)