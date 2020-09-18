男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 16:322020/09/18 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟（圖/新北消防提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 男子似乎不願意下橋(圖/新北消防提供) 八里區關渡橋頂驚傳有人跳湖輕生，一名大約40歲男子，不明原因爬上橋頂欲跳水，警消出動31車，並升梯救援與架設氣墊，河面則派4船艇，到橋下待命救援，警方隨即到場交管、維持雙向單線通車。根據了解，警消目前仍在跟男子溝通中，因為男子仍不願意下橋。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時新聞網) #關渡橋 #警消 #救援 #男子 #驚呼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南兩派人馬網路互嗆 街頭開槍押人 警火速逮人 13:212020/09/18 社會 勞勃狄尼洛組長青組「復仇者聯盟」抗屁孩 《阿公當家》中秋連假噴飯上映 16:562020/09/16 娛樂 瑞芳劍龍稜再傳登山客受困 消防出動5車20人疾馳救援 15:572020/09/18 社會 萬里公墓殺人追砍六刀 分局長坐鎮速逮破案 19:472020/09/16 社會 千萬別惹歐巴桑 04:102020/09/18 時論廣場 山林開放正夯 玉管處舉辦研討會 提升登山意識 13:522020/09/18 寶島 顧好通報網警把關淨化社區好安居 15:332020/09/16 社會 網路互嗆到上街開槍擄人 沒被押的還po文續嗆 15:072020/09/18 社會 中年男爬合歡北峰疑心臟不適倒地 送醫不治 17:152020/09/17 社會 男因工傷要跳3樓高護欄尋短 警機智救人 11:562020/09/16 社會 社會熱門新聞 男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助 - 社會 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 - 意外 女保險業務為業績上床！一張沒賣 還被刷卡30萬、偷拍性愛片 - 社會 花蓮林管處僱員山林查訪遭虎頭蜂圍攻 直升機吊掛急送醫 - 社會 女友跟表哥啪啪懷孕 男友怒PO對話卻自爆「跟表哥也做過」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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