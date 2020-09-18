慧洋-KY(18）今(18)日舉辦公開法人說明會，公司經營團隊說明，散裝航運業2020年全球景氣雖受到疫情嚴重衝擊，然隨著必要需求回補，以及各國防疫措施逐漸完善與明確落實下，運價指數從6月下旬開始止跌回升，帶動慧洋自7月份起開始轉虧為盈，迎接獲利，8月營業利益率更由上半年平均6%回升至17%，需求不墜，慧洋營運可望漸入佳境。

第三季散裝航運進入北美穀物運輸旺季、中國亦因水患等因素影響境內鐵礦砂的產出，以及後續災後重建需求，帶動原物料需大量仰賴國外進口，再加上全球貿易需求回補與第四季傳統旺季，航運業後市審慎樂觀可期，慧洋亦審慎樂觀。

集團船隊結構，截至今日為止，旗下總計135艘船舶，包含海岬3艘、巴拿馬型型28艘、超輕便26艘、與輕便與小輕便各40、32艘，其他6艘，穩居龍頭地位，平均船齡約7年，月底將交付由今治造船廠製造的輕便型3.78萬載重噸船一艘，11月份新增由常石造船廠製造之超級極限型同級船船一艘，2020全年總計新增8艘最新節能新船，其中年初兩艘備有脫硫器設備。

未來公司將依市況適時淘汰10年以上老舊船舶，維持船隊運力在最佳狀態；至於全年船隊租金換約情況則仍因疫情影響，以及去年基期較高，預期降幅為4.59%。

此外，2020年為限硫令上路第一年，由於高低硫油價差較預期為小，散裝航運業界以使用低硫油為主，慧洋現成船隊亦選擇採用低硫油，新造船則預留裝設脫硫設備的空間，未來在同樣條件下，慧洋擁有最多節能船將更具優勢。

今年因新冠肺炎疫情影響全球經濟活動甚鉅，停工影響原物料需求、港口邊境封鎖管制影響港務作業、二手船舶與拆船市況下滑，儘管目前因各國為復甦經濟，提出各項振興與補助政策，加上遞延需求回補，帶動近期航運業回穩，然全球仍需嚴防疫情入秋冬後再次升溫。

展望2021，慧洋指出，從運輸需求看到全球經濟景氣已逐漸脫離谷底，而未來港務運作將與防疫措施共存，短期雖會造成作業流程緩慢，影響海上實際運力及供需市場，然全球貿易運輸需求不變，慧洋將持續優化集團體質，待疫情完全過去後，有實質動能重回成長走勢。

(工商 )