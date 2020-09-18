這名可愛的阿公在孫女聯絡簿上簽下阿公兩字。(圖擷取自臉書社團爆廢公社)

聯絡簿是老師和家長溝通的重要橋梁，而家長確認完後也需簽名，確認了解狀況。今(18)日就有一名媽媽貼出自己公公幫小孩簽聯絡簿的照片，仔細一看後發現家長簽章的欄位簽了「阿公」兩字，讓她笑說，應該是太久沒簽聯絡簿。這可愛的行為也讓網友笑歪，直說阿公太誠實。

原PO在臉書社團「爆廢公社」上表示，自己公公隔了幾十年沒有再簽過聯絡簿，怎料日前幫孫女簽聯絡簿卻不是留下本名，而是「阿公」2字，讓原PO笑翻，直說太久沒簽才鬧出了這個可愛的笑話。

其實這名小女孩剛上幼稚園沒多久，日前原PO還很擔心女兒上學第一天會不適應，沒想到女兒卻霸氣回應，「有什麼好哭的，又不是小孩子。」一番童言童語讓不少網友佩服。而她也正是這次「阿公」簽聯絡簿事件的女主角，祖孫倆逗趣的行為更是讓不少網友笑翻。

阿公可愛的行為也吸引近6千多人按讚，網友紛紛表示，「被叫習慣阿公了，突然忘了自己的名字嗎」、「阿公太可愛了」、「滿滿阿公的愛」、「能當阿公幫孫子簽聯絡簿的驕傲」、「很怕老師不知道他是阿公」，也有身為爸爸的網友親曝經歷，自己在幫女兒簽聯絡簿時，「我也是簽爸爸、阿爸、父親、爹爹。」

(中時新聞網)