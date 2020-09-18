台中市長盧秀燕強調，要居安思危，並以「料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署、隨時防災」的精神與態度，落實平時整備工作。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日主持動員、戰綜、災防三會報定期會議，頒發新任委員聘書。（盧金足攝）

近來大陸頻繁軍演，造成台海局勢升高緊張，台中市長盧秀燕18日主持動員、戰綜、災防三會報定期會議，以「支援軍事作戰」及「戰災搶救」為主題，透過會議了解及驗證台中市既有的動員、民防、緊急醫療、災害防救等應變機制與能力。

此次會議兵棋推演以「支援軍事作戰」及「戰災搶救」為主題，除市府相關局處外，結合內政部警政署台中港務警察總隊、海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊、交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段、交通部公路總局台中區監理所、台灣自來水公司第四區管理處、台電台中區營業處

、台灣中油油品行銷事業部台中營業處及台灣港務公司台中港務分公司等單位共同推演，透過推演做好萬全準備。

盧秀燕表示，今年因為新冠肺炎疫情，政府或是民間大部分的會議幾乎都取消，所幸天佑台灣，防疫有成，動員、戰綜、災防三會報定期會議今日舉行，台灣公私合力把包括政府部門、民間、民眾全力的配合，相對的台灣現在疫情比較緩和而且穩定。

她說，從疫情考驗重要就是要告訴我們，平常一定要有所準備，不管是有關於全民防衛，不管是戰力綜合協調，國家有時候會碰到情勢緊張的時候，大家的分工協調事先經演練

，或災害防救天災地變，二十年前台中就發生過九二一大地震，遇到災害時如何防救？從疫情到災害防救，動員如何因應？

盧秀燕感謝國軍、警消、公民營單位及市府團隊在防疫、救災及動員準備工作上的努力辛勤付出，感謝行政院動員會報副主任江弘達、行政院災害防救辦公室副主任王怡文、台閩戰綜會報林浩平上校、中區戰綜會報馬家龍少將等上級長官，顯示無論是中央或地方同樣重視動員及災防工作。

盧秀燕強調，大家一定要居安思危，並以「料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署、隨時防災」的精神與態度，落實平時整備工作，強化與國軍部隊、民間單位合作，達到防患未然及全民防衛動員的目標，共同守護家園。

(中時 )