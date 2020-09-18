海巡署署長陳國恩昨（17）日傳出請辭獲准，並申請提早退休，消息震驚各界。陳表示純因家庭因素，沒有其他原因；外界則盛傳，高層多次干預陳決策，讓其無力感日益加深，恐怕是閃辭主因。對此，資深媒體人羅友志表示，他也不相信陳是因家庭因素而辭職，並指出，「有人」報仇了。

根據知情人士透露，表面上海巡署署長陳國恩是因家庭因素請辭，但背後導火線恐為立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍上月20日安排前往東沙島考察有關。

羅友志今（18日）在臉書上表示，「海巡署長陳國恩因為家庭因素退休請辭？哈哈哈，誰相信？」知道在綠朝之下為官，有多卑躬屈膝、拋棄尊嚴了喔？更要小心，學壞的那群「昔日戰友」，怎麼激發出狼性對你毀屍滅跡了喔？

羅友志指出，行政院長、海委會不喜歡你，放陳玉珍去東沙，都是「莫須有」罪名啦！「有人」報仇了，你知道吧？

其他網友留言表示，「可惜了！陳國恩署長是一位愛護基層的長官啊」、「陳署長是位好長官，很照顧下屬，又是被排擠了」、「就走吧！至少還留有風骨，敬佩您」。

(中時新聞網)