「TEATOP台灣第一味」進軍逢甲商圈，18日正式開幕，與伊甸基金會齊呼籲「喝飲料、做公益」響應零錢捐活動。（張妍溱攝）

「TEATOP台灣第一味」進軍逢甲商圈，試營運期間就人潮不斷，18日正式開幕，與伊甸基金會齊呼籲「公益的路上不缺席」、「喝飲料、做公益」響應零錢捐活動；執行長楊國珍表示，因疫情的關係，各行各業受影響，尤其陸客不來，商圈餐飲大蕭條，希望手搖飲料店第3代新形象，吸引消費者上門。

楊國珍指出，手搖飲料店第3代新形象，外觀藍橘相間，藍色是穩定真誠代表我們對茶的初衷，橘色熱情創造代表我們對茶葉傳統的轉型不斷創新，讓更多人認識茶，品嚐好茶，愛上台灣的文化；年輕頗具文青風，掀起「行動飲茶文化」風潮。

「12年來零錢捐不間斷！」，只要喝1杯飲料就能將手邊的零錢投入愛心零錢箱，楊國珍說，全台目前119家連鎖店，每家店均放有愛心零錢箱，12年來已經累積260萬元捐給伊甸慢飛天使，提供早期療育及偏鄉學童費用甚至獨居失能長輩照顧經費。

執行長楊國珍指出，為了讓顧客感覺到「新鮮」，新品「葡萄柚果粒」茶飲，透過日本獨家鮮凍技術完成水果保鮮，所製成新鮮茶飲，希望在產品及創新店面的努力下，帶動人潮、活絡商圈。

(中時 )