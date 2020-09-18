民進黨政府在未與外界提前充分溝通之下，就宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發外界質疑，今天行政院長蘇貞昌與各部會首長赴立法院備詢，但國民黨立法院黨團不滿蘇貞昌等人缺乏說明的誠意，因此在詢答結束後馬上召開記者會，痛批蘇貞昌的態度，並指出近7成民意反對瘦肉精美豬進口，黨團會繼續與民意站一起發動公投反制。

國民黨主席江啟臣表示，來立院答詢是行政院長的義務，立委代表人民質詢，但蘇貞昌態度不佳，沒有誠意回答問題，甚至反質詢，以輕挑態度回應，這不是院長來答詢該有的態度，且政府不願具體說明，事前一紙行政命令開放，現在也說不清楚，到處閃躲、怪罪前朝，甚麼都是前朝的錯，如今完全執政的蔡總統蘇院長都沒責任，他們如今的說法相較過去髮夾彎，卻不願意道歉。

此外江啟臣表示，國民黨智庫也已發布民調，69.3％民眾仍反對瘦肉精美豬進口，72.2％民眾擔心開放後會有食安風暴，58％民眾主張瘦肉精完全零容忍。政府暗示開放瘦肉精美豬後可能有對美貿易協議，但65.3％民眾根本不願意拿健康換自由貿易協議，健康是不能交換的。衛福部長陳時中之前說開放是為了提升國際地位，63.6％民眾不認同此說，所以6成民眾支持用公投決定是否開放。

江啟臣強調，上述這些就是民意，國民黨絕對與民意站在一起，繼續推動公投連署，並透過立院提案，守護民眾健康，並要求蔡英文總統來國會報告，要求行政院長蘇貞昌道歉、農委會主委陳吉仲下台。

(中時 )