銅鑼鄉雙峰路往雙峰慈惠堂方向2公里處，18日驚傳有石虎疑似遭犬隻咬傷死亡，腹部破洞。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼雙峰山18日驚傳有石虎疑似遭犬隻咬傷死亡，農業處將石虎屍體送往動物醫院做形質測量。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

後龍鎮龍港火車站附近，17日晚間9時許傳出石虎路殺，圖為案發地點。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府農業處9月17、18日，各接獲民眾通報在後龍鎮龍港火車站附近及銅鑼鄉雙峰山發現石虎屍體，自然生態保育科指出，2起案件均為年幼的公石虎死亡，其中在銅鑼雙峰山疑似為犬殺，若經特生中心確認死因，這將是苗縣今年首起石虎遭犬殺的案件。

農業處保育科17日晚間9時許接獲民眾通報，在後龍鎮龍港火車站附近發現1隻石虎屍體，經獸醫檢查為體重約1.35公斤、4月大的公石虎，研判頭部遭撞擊致死，是今年第7起石虎路殺，總計有6隻石虎死亡。不料18日上午9時許再傳銅鑼雙峰山有石虎死亡案件，且疑似為犬殺。

今晨有民眾在銅鑼鄉雙峰路往雙峰慈惠堂方向2公里處，發現1隻石虎屍體，經保育科送往動物醫院由獸醫檢查，死亡的公石虎體重約2.8公斤，年約6個月大，身體腹部有多處咬傷，破了大洞，不排除遭到犬隻攻擊後死亡，農業處人員將重返實地勘查，了解石虎死因。

保育科科長張葦表示，石虎屍體經獸醫檢查後，都送往特有生物研究保育中心，做後續研究利用，依據農業處統計今年苗栗縣石虎死亡通報案，若銅鑼雙峰山死亡的公石虎確定是犬殺，這將是今年苗栗縣第一起犬殺案件，不過《動保法》和《野保法》對侵害保育類野生動物的犬隻飼主，還沒有相關罰則。

(中時 )