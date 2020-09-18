新北市引入民間資源在各關懷據點推動老人共餐，透過邀長者外出用餐，讓他們找到同齡夥伴，一起共伴、共助、共好，截至今年7月據點已突破1019處；新北市社會局18日表揚123處績優共餐單位，市長侯友宜指出，老人共餐不僅美味、更充滿陪伴互助的人情味。

侯友宜今一一頒發感謝狀與5000元加菜金給績優共餐單位，侯表示，新北市老年人口數已突破60萬人，占新北市人口總數約15％，關懷長者是市府重要政策。

侯友宜表示，在里長辦公室及社區發展協會、宗教團體、民間團體協助下，已有1019個據點響應辦理老人共餐，今年雖因疫情3至6月暫停，仍持續提供送餐到府服務，今年截至7月送餐服務有14萬2612人次受惠。

其中永和區水源社區發展協會2013年加入老人共餐行列後，組成共餐志工隊，找來有學校廚工背景大廚，搭配協會在社區小公園也栽種的可食地景為長者加菜，也在2017年結合新北市惜食分享網至永安市場領取NG蔬果再運用，讓老人吃得更豐富健康。

社會局長張錦麗表示，市府去年起實施「老人共餐獎勵機制」獎勵100處老人共餐點，今年增加頒發至123處優良老人共餐點，並授予「金好味獎」以資鼓勵，希望未來有更多單位一同加入老人共餐運動，一起服務社區長者，讓更多人受惠。

(中時 )