圍繞在新任首相菅義偉的樂觀期望，日經周五收漲，然部分個股過高的估值以及盈餘展望的不確定性，讓投資人在連四天長假前夕顯為謹慎。

周五日經225指數小漲40.9點或+0.18%，為23360.3點。日經周線收跌46.19點或-0.20%。東證一部指數漲8.0點或+0.49%，為1646.4點。周五兩指數遠沒有達到本周一的近七個月高點，市場觀望於菅義偉對政治穩定與連續性的保證。

日本央行公布八月核心CPI指數，出現近四年來最大跌勢。分析認為肇因於東京民眾仍被排除於日本國內旅遊促進活動。

日本經濟部長西村康稔周五稍晚指出，決定阻止日本重陷入通縮危機，將與日本央行在經濟管理上進行合作。在回答記者提問時指出，在排除國內旅遊促進的影響後，消費者物價指數已經出現橫向波動。

系統整合和軟體公司上漲。媒體今日傳出首相菅義偉將催生數位技術部(數位廳)在明年秋季的誕生，以推動行政機關的數位轉型。

NTT數據大漲7.6%；富士通上漲4.2%；恩益禧(NEC)飆升4.0%。其他小型軟體公司亦在大的交易量下增長。

此前跌深的鐵路營運商，投資人出手回購。東日本鐵路和西日本鐵路分別收漲2.4%和1.7%。但兩者在本周仍然收跌約6%，主要是本周稍早兩營運商均提出破紀錄的年度虧損預測。

(時報資訊)