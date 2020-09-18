受特斯拉概念股勁揚與大陸股市反彈帶動，周五香港恆生指數收漲0.47%，為24455.41點，結束連續兩天的跌勢。國企股(H股)收漲0.73%，為9803.10點。

特斯拉概念股漲幅領先，贛鋒鋰業大漲逾10%。

小米漲逾3%，報導指出小米在北京的智能工廠將展開第二期興建工程。

大陸保險股與醫藥股午後急升，新華保險與維亞生物漲逾7%。

富智康集團大漲6%，因數據顯示該公司於9月17日按每股0.98～0.99港元，共計138.20萬港元買回自家股票140.2萬股，9月1日至17日總計執行12次庫藏股，累計買回1646.8萬股。

騰訊收跌0.4%，成交額達112.9億港元，排名第一。外媒報導，美國川普政府已經開始著手調查美國電競遊戲業者與中國騰訊公司之間的關聯，美國海外投資委員會（CFIUS）已致函Epic、Riot與其他遊戲業者，詢問他們在安全處理美國用戶個資方面的協議。

(時報資訊)