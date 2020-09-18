恒生指數收漲114點 中國聯通漲近5％ 16:512020/09/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數18日高開40點報24,381點，一度下跌45點，低見24,295點，但是在買盤吸納下，止跌回升，盤中最多漲160點，高見24,501點。隨後漲幅收窄，最終收報24,455點，上漲114點，漲幅為0.47％。國企指數收報9,803點，上漲70點，漲幅為0.7％。 香港信報報導，個股方面，騰訊收跌0.4％，美團收漲0.3％。中國聯通收漲4.8％，為表現最佳恒指成分股。 (工商 ) #恒生指數 #中國聯通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》OPEC＋喊話 原油期貨漲逾2％ 10:002020/09/18 財經 《商情》運價走強 BDI指數反彈逾1％ 10:002020/09/18 財經 健身器材大廠力山訂單湧入 早盤股價漲近3% 10:512020/09/18 財經 《商情》旺盛需求 大豆漲1.7％續創兩年新高 09:262020/09/18 財經 恒指高開40點 騰訊低開1.3％ 10:512020/09/18 財經 《商情》豆油強漲 棕櫚油期貨收逾2％ 10:172020/09/18 財經 《日股》日經收紅0.18％ 軟體股飆漲 16:482020/09/18 財經 上證指數收漲近2.1％ 深成指收漲1.77％ 15:492020/09/18 財經 《港股》跌深反彈 恆指開漲0.17％ 10:002020/09/18 財經 《商情》出口減少 打壓紐約棉花收跌 10:172020/09/18 財經 財經熱門新聞 美禁下載或更新WeChat與TikTok 周日生效 - 財經 傳奇避險大師：美75年帝國已衰退 - 財經 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 老美封殺前夕搶生機！ 供應鏈驚曝：華為晶片囤貨超有效 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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