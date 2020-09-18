恒生指數18日高開40點報24,381點，一度下跌45點，低見24,295點，但是在買盤吸納下，止跌回升，盤中最多漲160點，高見24,501點。隨後漲幅收窄，最終收報24,455點，上漲114點，漲幅為0.47％。國企指數收報9,803點，上漲70點，漲幅為0.7％。

香港信報報導，個股方面，騰訊收跌0.4％，美團收漲0.3％。中國聯通收漲4.8％，為表現最佳恒指成分股。

(工商 )