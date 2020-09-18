蘋果公司Apple Watch Series 6新品於台灣時間9月17開放預購，遠傳friDay購物同步開放預購後，站上關鍵字搜尋量在預購首日就暴增近百倍之多。

遠傳friDay購物將於23日正式開賣Apple Watch Series 6，預期預購加上現貨，整體銷量首賣第一個月將會較去年同期成長超越３成。

Apple Watch Series 6，除了自第四代之後就有的跌倒偵測外，更擁有革命性的「血氧濃度」測量功能，可提供使用者更多深入的整體健康資訊。

另外，Apple Watch Series 6 在硬體上有許多重大提升，包括更快速的 S6 系統級封裝 (SiP) 和新一代常啟高度計，以及歷來最多彩繽紛的系列錶款，和精美的全新錶殼外觀和錶帶。

watchOS 7 則提供「家人共享設定」、睡眠追蹤、自動洗手偵測、各類型的全新體能訓練，以及精選與分享錶面的功能，鼓勵使用者更有活力、常保聯繫並以全新方式管理健康。

friDay購物表示， Apple Watch Series 6強化提升的使用者整體健康資訊功能，可偵測使用者「跌倒且沒有恢復動作」的狀態，立即自動報警與通知緊急連絡人，今年因疫情及名人意外身故頻傳，而引起民眾格外重視的保健議題。

遠傳friDay購物觀察整體市場趨勢及內部數據資料，預測Apple Watch Series 6將會成為2020 第4季銷量成長及話題性最高的智慧穿戴新品。

(工商 )