刑事局長楊子敬在當時公佈新光保全監守自盜案的嫌犯熊耀國，希望民眾踊躍提供線索。(姜永年攝)

入職半年，新光保全金庫中心副主任熊耀國偷天換日盜走金庫3億元，在當時轟動全台。其犯案手法不得而知，且熊耀國的蹤跡與3億元的贓款全都下落不明，檢警至今仍毫無所獲，此案最後因超過竊盜罪10年法律追溯期而畫下句點，成為懸案。

這起案件發生於民國88年元旦休假期間，當時38歲的熊耀國任職新光保全科技總部金庫中心副主任約半年，趁元旦期間公司內部戒備鬆散，便帶著自己的密碼卡進入金庫內，一點一滴的搬走黃金223.5公斤、美鈔124萬、新台幣現鈔2億421萬餘元，總價值近3億元。

而檢警調查，熊耀國在搬運過程中留下進出金庫時的刷卡紀錄，並在失竊現場遺留數枚清晰指紋，在犯案前便預先將監視錄影帶全部消磁，因此順利躲避過十多台監視器的監控。

然，因竊取贓款過於龐大，熊耀國曾多次連續進出金庫搬運現鈔及黃金，並將其搬到地下室停車場藏放，這般犯案過程發生在極具規模的保全公司內，在當時令警方相當吃驚。

對於熊耀國本人，外傳他個性豪爽，深得同事好評，且經常邀約同事前往酒家聲色場所作樂狂歡，據警方側面了解，出入酒家都是由熊耀國招待，花錢相當揮霍，警方也懷疑他的犯案動機可能是因經常邀約同事上酒店，在「見錢眼開」，不敷支出的情況之下，才監守自盜犯下震驚全國的金庫竊案。

檢警在當時隨即組成專案小組追捕熊嫌等人，並懸賞百萬，但熊猶如人間蒸發，北檢在民88年1月8日發布通緝。警方也曾研判熊偷渡到大陸，佈線緝拿多年均無所獲，之後懷疑熊嫌等人一時間無法將大量贓款偷運海外，可能仍藏匿國內，甚至擔心遭到殺害。

民國92年11月時，刑事局會同新光保全人員查出，熊耀國所竊走的黃金疑似埋藏在桃園市某停車場內，並在事前利用金屬探測器探詢，也於地下探尋到金屬反應，但動用怪手挖掘仍舊一無所獲。

民國92年桃園警方挖掘熊耀國可能在桃園鬧區埋金，惜徒勞無功，現場將做復原。（蘇守華攝）

由於熊耀國所涉竊盜罪，依舊法追訴權時效只有十年，檢方認為熊嫌的犯罪時間自民國88年1月2日起算，但迄今通緝無著，已超過10年的追訴權時效，不得再行追訴，只好對熊不起訴，將本案劃下句點，從此成懸案。

(中時新聞網)