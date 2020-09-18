東元綜合醫院慶祝25周年院慶，由院長黃忠山（左三）帶頭切蛋糕，竹北市長何淦銘（左四）也到場祝賀。（莊旻靜攝）

為響應公益、慶祝東元院慶，國際獅子會300G1區竹北獅子會、達興獅子會捐贈25輛輪椅，提供行動不便的患者使用。（莊旻靜攝）

東元綜合醫院慶祝25周年院慶，舉辦百人捐血活動，響應公益。（莊旻靜攝）

位於新竹縣的東元綜合醫院18日舉辦「東元25與愛為伍」院慶暨公益嘉年華，號召250名醫護人員及民眾共同捐血，國際獅子會300G1區竹北獅子會、達興獅子會捐贈25量輪椅，新竹縣長楊文科、竹北市長何淦銘等人也前往慶祝，肯定醫院守護在地的用心。

東元綜合醫院院長黃忠山表示，配合新竹縣消防局成立全台唯一的「醫務協勤專案－鳳凰計畫」，2年來搶救75人從到院前心跳停止，到重拾人生，日前也獲得消防署頒發「特殊績優獎」，更得到財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會的「急性冠心症照護品質認證」、「健康檢查品質認證」，成為竹苗地區唯一獲得急性冠心症照護品質的認證醫院。

楊文科感謝東元醫院長期與縣府共同守護在地鄉親的健康，何淦銘也表示，東元用在地心、在地情服務鄉親，努力有目共睹。黃忠山與醫療團隊也共同切蛋糕，慶祝25周年院慶，東元副院長黃禹仁也帶頭捐血，號召百人共同參與，捐出數萬cc的熱血，響應公益。

院方規畫成人、高齡族群免費健檢攤位，包含四癌篩檢、握力檢測、骨密度檢查及輔具免費維修服務，公益嘉年華也邀請餐飲企業、在地特色品牌設攤，包含中秋月餅、飲品、健康餐盒、小吃、療癒文青手作小物等，公益嘉年華園遊券營收2成也將捐助給弱勢團體。

(中時 )