電子商務巨頭亞馬遜近期大幅擴充物流機隊亞馬遜航空，新投資目標竟是電池回收業，目前標的包括特斯拉前技術長史特勞勃(JB Straubel)新創公司紅木材料(Redwood Materials)與其他3家同性質公司。

這項投資來自亞馬遜規模20億美元氣候承諾基金，近年各國為因應全球暖化正逐步制定更嚴格碳排放政策，大企業投入環保、回收，或用購地植林來取得碳排放額度是常見策略，石油巨擘BP(英國石油)也在森林保育投入不少。

史特勞勃除認為亞馬遜投資很重要，也指出這項投資可能是長期化的原因，他說：「亞馬遜有許多部門消耗大量電池，從AWS(亞馬遜網路服務公司)到消費性電子產品，還有現在日益擴大的電子物流機隊。」

他出身特斯拉，在前東家服務時主要任務就是設計鋰電池的動力集成，紅木材料在內華達卡森市設有回收中心。紅木材料除接受亞馬遜投資，也會由該公司回收各種業務使用過的廢棄電池和電子垃圾。

(中時新聞網)