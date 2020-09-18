新北市南山中學辦理第4屆欣得鈕雕藝術比賽，今天（18日）下午2時於南山藝廊舉辦開幕暨頒獎典禮。（南山中學提供）

新北市南山中學辦理第4屆欣得鈕雕藝術比賽，今天（18日）下午2時於南山藝廊舉辦開幕暨頒獎典禮。（南山中學提供）

新北市南山中學辦理第4屆欣得鈕雕藝術比賽，今天（18日）下午2時於南山藝廊舉辦開幕暨頒獎典禮。（南山中學提供）

新北市南山中學辦理第4屆欣得鈕雕藝術比賽，今天（18日）下午2時於南山藝廊舉辦開幕暨頒獎典禮。（南山中學提供）

新北市南山中學為推廣台灣傳統鈕雕藝術，辦理第4屆欣得鈕雕藝術比賽，今天（18日）下午2時於南山藝廊舉辦開幕暨頒獎典禮。

南山中學表示，本屆共42位藝術家作品參賽，並特別邀請台灣鈕雕第一人廖德良及王繼光、陳振諒、古耀華、李德斌擔任評審，於決選作品中評定26件得獎作品，特優3位有吳玟妡、陳沛逸、羅淑嬌獲獎，優等新人獎1位有繆慧雯獲獎。

優等5位有方建舜、傅春益、黃智賢、李威明、宋家慶獲獎，佳作17位有曾怡豪、陳昭穎、黃明修、簡慧聖、汪家琪、梁乃武、洪康寧、游景翔、陳文琛、林芊劭、鄭俊逸、黃方碩、謝瑩、吳崇剛、尤淑娟、黃奕璇、施雅萍獲獎。

由南山學園教育基金會主辦的「第4屆欣得雕藝術展」於南山藝廊從9月10日至11月4日展出並結合校內藝文課程，以作品導覽從其歷史來源、匠師流派、製作經過、風格特色與學生進行對話，強化學生對台灣傳統藝術的認識與了解，將台灣傳統鈕雕藝術的美感與智慧加以傳承。

南山中學校長蔡銘城表示，台灣傳統鈕雕藝術精緻且典雅，但涉獵民眾並不多，為讓愛好者及篆刻藝術家能有展現舞台，一般大眾有接觸欣賞機會，南山學園教育基金會在多位鈕雕藝術愛好者觸動贊助下，堅持辦理了四屆的競賽，感謝張金洲贊助本屆比賽經費，讓活動順利圓滿，更歡迎愛好者及社區民眾蒞臨欣賞。

(中時 )