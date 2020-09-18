針對台積電總裁魏哲家近日鬆口，不排除在高雄投資設廠，消息一出，令高雄人相當振奮，期盼提就業機會及薪資水平，讓北漂族返鄉。高市府副市長羅達生18日指出，非常歡迎台積電來高雄，市府會全力協助，透過單一窗口加速處理。

魏哲家昨晚出席台灣玉山科技協會2020會員大會時，以「專注驅動創新，提升競爭優勢」為主題發表演說，暢談台積電的創新經驗，提及疫情對全球造成很大影響，但「有改變就有機會」，台積電將持續深耕台灣、投資台灣，且不排除在高雄設廠投資。

羅達生指出，高雄市長陳其邁17日到行政院參加院會，還特地去拜會行政院副院長沈榮津，討論橋頭科學園區和亞洲新灣區AIoT（人工智慧物聯網）園區的進度。

羅達生有信心說，在橋頭科學園區開闢後，將結合路竹科學園區的華邦電子、楠梓加工出口區的日月光半導體、台南的科學園區，打造南部科技走廊，成為全世界最有價值半導體產業聚落。

羅達生指出，陳其邁擔任行政院副院長時，就十分熟悉產業趨勢，親自參與過產業政策規畫，並且極力爭取先進半導體製程中心落腳在高雄，包括5G晶片設計或AIoT產業聚落等等。

羅達生強調，若台積電有意願來高雄投資，會主動聯絡拜會業者，就後續落腳高雄時程和細節進行討論。高市府也會積極協助廠商，透過單一窗口和重大投資小組，以最有效率方式，協助快速解決行政申請流程。

(中時 )