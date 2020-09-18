愛買上月18日開出量販3.0全新店型的台中水湳店，首創「類購物中心型態（Hyper Mall）」的量販店，截至本月17日吸引超過15萬人進店。為歡慶23日正式開幕，推出好鄰居見面禮300份點心餐盒免費送、滿額送獨家台灣石虎保溫保冷袋、每日震撼價排隊商品等一連串活動，當天全台15店同步獨賣限量青花瓷成人醫用口罩，創造話題。

愛買水湳店是量販3.0全新店型，本月23日開幕。（愛買提供）

水湳店 結合30多個食、衣、住、行品牌，並推出「減貨架 寬敞走道空間」、「生鮮代客料理」和「廣設親子設施」3項新特色，與其他量販店服務做區隔。有鑑於5月「豐台灣」檔期超過1萬個石虎托特包火速送完獲好評，23日至10月6日再邀台灣藝術家池边金勝授權製作「台灣石虎保溫保冷袋」，滿足中秋佳節採買烤肉食材的保鮮需求。

愛買水湳店23日開幕10：40AM免費送價值超過100元的早午餐點心盒，含所長茶葉蛋、愛買自製烘焙羊角麵包、台式青蔥燒餅、團購美食「KO咖啡王」罐裝咖啡和A級香蕉，共300份。（愛買提供）

後疫情時代，配戴口罩成為「新常態（The New Normal）」，目前台灣口罩市場花紋樣式罕見，愛買全台分店獨賣台灣康匠團隊設計的「青花瓷」系列成人醫用口罩，有「嫣然」、「綻放」2種花紋，每盒30片裝，售價299元，每間分店限量200盒，每人限購1盒。

愛買水湳店獨家「台灣石虎保溫保冷袋」，23日起HAPPY GO會員憑當日單筆滿1288元發票可兌換1個，限量8000個。（愛買提供）

愛買全台分店獨賣青花瓷成人醫用口罩，每盒30片裝，售價299元，每間分店限量200盒。（愛買提供）

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