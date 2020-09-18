中華電信女籃愛與關懷公益活動18日首次來到台東，第1站就選在陽詩慧、陳靳豫萱兩名球員的母校新生國中，除了贈送籃球裝備，電信女籃更在現場大玩籃球遊戲，新生國中校長林銘欽說：「非常感謝電信女籃這份回饋偏鄉的心意！」

這是電信愛與關懷活動舉辦10年以來，首次來到台東進行，除了18日來到新生國中，19日也將前往台東高商舉辦三對三籃球賽與基層籃球訓練站，不過能夠回到自己家鄉與母校，效力電信9年時間的陽詩慧內心自然相當開心與感動。

「我都已經畢業快15年了，這次回來發現蓋了新校舍，整個體育館也翻新了，」陽詩慧說，「回顧在這裡打球的時光，每天都很快樂，因為李峰銘老師一點也不凶，每次練球都在嘻嘻哈哈，沒有太大壓力，這大概是東部學生的優勢吧。」

對於陽詩慧來說，早就相當期待可以跟著球隊一起回到家鄉台東，「像是以前隊友很難理解我每次回家有多辛苦，剛好這次全隊一起來台東，還坐到比較老的自強號火車，花了快5小時才到台東，大家都睡翻了，也可體驗我返鄉感受。」

這次可以來到新生國中進行公益活動，也讓陽詩慧相當開心，畢竟可以讓她重返畢業15年的母校，「這應該算是回饋母校的一段難得旅程吧！畢竟這裡資源較少，我們來到這裡能夠幫助學弟妹，持續為了自己的夢想努力，意義當然不同。」

中華電信基金會副執行長高世威也特別跟隨中華電信女籃來到台東，「希望我們來到這裡，可以激勵更多年輕球員努力圓夢，就跟陽詩慧與陳靳豫萱現在幫我們打球一樣！」

(中時 )