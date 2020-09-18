藝人小鬼（黃鴻升）日前猝死於台北市北投區的住所，初步解剖發現，死因疑似是心血管的問題。心臟內科醫師表示，心因性猝死有2種可能，其中一種是心肌梗塞，另一種則是心律不整，因心肌梗塞通常會胸痛半小時，不至於突然死亡，猜測較可能是心律不整所致，但具體的原因仍待進一步解剖釐清。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，年輕男性猝死的原因不外乎是心血管、腦血管問題，但檢查官發現沒有外力介入，也沒有外傷，法醫也初步判斷疑似是心血管問題所致。

心因性猝死的原因有2種，心肌梗塞及心律不整。鍾伯欣表示，心肌梗塞是心臟血管突然塞住，導致心肌缺氧，但距離猝死仍需要一段時間，通常病人都會先胸痛半小時、1小時，才會死亡，因此他個人猜測，小鬼心律不整引起猝死的可能性較高，但具體原因仍以法醫後續解剖結果為準。

鍾伯欣表示，年輕男性較常見布魯格達氏症候群，可能因為遺傳性納離子通道異常，導致出現不正常放電，進而引發心律不整。布魯格達氏症候群在歐洲的盛行率為萬分之1至5，在亞洲較高，為萬分之12，需要藉由基因檢測來發現。

若要搶救心律不整的患者，第一時間的心臟按摩非常重要。鍾伯欣表示，旁人協助患者進行CPR，把握黃金期30分鐘送醫，就有機會救活。若心臟停止超過30分鐘，生存的機率就小於5％，即使救回也可能成為植物人。

對於心律不整造成猝死的防範，鍾伯欣表示，雖然國內外醫師沒有強烈推崇，但醫師在門診還是會建議使用設有偵測心律功能的穿戴式電子裝置。

鍾伯欣表示，以其中一款穿戴式裝置為例，若有心律異常，就會詢問用戶是否需要求助，若沒按停止，就會自動打給緊急聯絡人，今年在《新英格蘭醫學期刊》發表的期刊指出，這項產品協助了1％的美國人發現心律不整問題。民眾可藉由這種方式避免憾事發生。

(中時 )