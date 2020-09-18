新北市中和區公所今（18日）舉辦2020年複合式災害演練。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（18日）舉辦2020年複合式災害演練。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（18日）舉辦2020年複合式災害演練。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（18日）舉辦2020年複合式災害演練。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今（18日）舉辦2020年複合式災害演練，共計動員15個單位、6個民間團體以及2個自主防災社區及漳和國中全體師生共計1500餘人參演。中和區長賴俊達表示，希望藉由機關整合、跨區合作及公私協力實境模擬，達成跨域災害聯防效益及建立學童正確防災觀念。

台灣地處環太平洋地震帶上，屬於地震高風險區域。目前中和區人口已達41萬之多，人口密集，一旦發生大規模地震等複合式災害，勢必造成嚴重的災害及人員傷亡。

為提升中和區災害防救應變能力，中和區公所與新北市立漳和國民中學合作複合式災害演練，除了經常性的地震、火災情境，今年更加入防疫衛教、居家檢疫元素及幼兒園防震疏散等情境。

賴俊達表示，「韌性安全城市的根本來自於完備的安全機制」。台灣位處敏感地帶，地震、颱風頻繁，因此，對於複合型災害所帶來的威脅絕不能掉以輕心，鑑於過去重大災害發生時，各區往往發生救災人力或物資不足之情形。

今年與永和區公所進行跨區防災支援、本區企業防災威剛科技、樽鼎婚宴會館分別提供LED照明燈、熱食等防災物資、華新、嘉慶二里自主防災社區災時自主運作及結合慈濟佛教慈善基金提供素齋、碧湖社區發展協會提供防疫備品等民間團體共同參與演練，充份展現防災教育化、生活化、在地深耕等面向，以達全民共同防災的最佳示範演練。

中和區公所感謝轄區各災害防救機關、漳和國中師生、及民間團體通力合作完成本次演習，其中幼兒園小朋友們在地震發生後戴著防震帽，迅速完成避難等標準動作更是學校落實防災教育的具體表現。

(中時 )