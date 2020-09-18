台大醫院今天發表最新臨床治療成果，台大醫院腦出血團隊近10年期間，已利用微創手術治療超過400名病患，目前腦出血死亡率可利用微創手術降到2.4％，為亞洲第一；微創手術開腦，完全成功避免傳統開腦手術必須以鐵勾來勾腦，容易留下術後出血或腦水腫的風險。

腦中風依種類分兩大類，一類是自發性腦出血，也就是俗稱中風的一種，來自於顱內血管爆裂不斷出血，導致人昏迷而倒下；一類是因為外傷造成，例如車禍或跌倒嚴重撞擊頭部，導致的顱內出血情形。

因腦出血有立即要命的風險，且亞洲人腦出血比率遠比白人高，台大醫院腦出血團隊目前有4位醫師、24小時值班，隨時因應高血壓、外傷或腦部動脈瘤而腦出血送醫的病患。

台大醫院神經外科醫師黃博浩說，相較其他部位的微創手術，腦部微創手術發展較晚，因為對器械的要求更高，連醫材管徑都要求更小，過去，傳統開腦手術傷口大，且需用鐵勾把腦勾開，可能引發後遺症，嚴重者可能引發術後出血，需二次手術；輕微者可能腦水腫，亦擔誤復原時程。

不過，也並非人人都適合用腦部微創手術，若是腦部表淺腫瘤，傳統開腦手術的效益反倒更好。

透過國內醫療科技產業的配合，黃博浩說，目前台大醫院腦部微創手術可在近1個小時內完成，比傳統的2到3小時縮短，且台大醫院治療成果，有52％的病人術後可恢復到自行照顧自己。

台大醫院腦出血團隊在近十年期間，已利用微創手術治療超過 400 位腦出血病患。目前腦出血死亡率可利用微創手術降到2.4％ 為亞洲第一，並發表多篇國際醫學期刊，每年更受到美國神經外科醫學會(CNS／AANS)邀請專家演講分享手術技巧。

黃博浩表示，無論是那一類原因，及時處理都是救命的唯一準則，臨床觀察，近10年來，腦中風倒下的40到50歲年齡層病患越來越多，且國際間趨勢相同，多數為工作壓力大的族群，如金融業。

然而黃博浩強調，有些人撞擊或病發，當下短暫昏迷，醒來後自以為恢復良好，「沒事了啊」，忽略立即就醫，等到出血嚴重再度倒下時送醫，處理往往更為棘手；因此，若外傷後曾喪失意識、有外傷後失憶症或者嘔吐超過2次，一定得及時就醫。

(中時 )