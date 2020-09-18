美國國務院次卿克拉奇昨搭專機抵台，但並未如預期進行台美經商對話，值此之際，又傳出美國計畫增加對台包含水雷、巡弋飛彈和無人機等7項軍售。對此，軍事評論家就表示，當美國大量出售武器給台灣，代表美國對台軍事政策改變，「從協防改為支持防禦」。

路透16日引述消息人士表示，本次美國對台灣一次出售七種武器，將是打破多年來慣例的罕見做法。過往美國對台軍售總是分散進行，並且低調、謹慎規畫，以儘量降低中美之間的緊張關係。而七項武器則包括M142（HIMARS）高機動多管火箭系統、M-109A6自走砲、標槍反戰車飛彈（增購）、MQ-9無人機等。

對於美國軍售案，曾參與空軍資訊系統建置的邱世卿近日在臉書表示，「當美國大量出售武器給台灣時，就代表一種美國對台軍事政策改變的訊號，從協助防禦改為支持防禦。以前是你們不需要這些武器，由我們來。現在變成你們加油，我們鼓勵」，他感嘆「只是大多數人看不懂，還額手稱慶」。

此外，前國防部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖，日前在一場國民黨智庫研討會上也表示，台灣目前處於美中戰略對峙當中，面對兩大國的軍事角力，台灣必須非常謹慎的因應。「未來數個月裡面，在台海周邊，在南海，美中的軍事角力不會減弱，會持續加碼，而且會升高」。

(中時新聞網)