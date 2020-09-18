民進黨政府在未與外界提前充分溝通之下，就宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發外界質疑，今天上午行政院長蘇貞昌與各部會首長赴立法院備詢，但當國民黨立委洪孟楷問蘇貞昌是否知道，美國前三大豬肉品供應商都為迎合禁用瘦肉精的外國市場而不再使用瘦肉精時，蘇貞昌竟表示不知道，讓洪孟楷不滿，質疑為何中華民國不能要求美國比照辦理，卻選擇直接吞下開放含瘦肉精美豬進口？

洪孟楷首先指出，美國前三大豬肉品供應商在2018和2019年都宣布不使用瘦肉精，因為要迎合中國大陸等禁用瘦肉精的海外市場，請問衛福部長陳時中知道嗎？陳時中推說，這方面可能農委會比較有掌握。農委會主委陳吉仲表示當然知道。

接著洪孟楷詢問蘇貞昌是否知道？蘇貞昌說，對美國哪家豬肉商做怎樣宣布，這方面不是他每件都能了解。洪孟楷質疑，超過一半美國豬肉商為了迎合海外市場 不使用瘦肉精了，結果院長竟不清楚。且為什麼160個國家可以禁止瘦肉精、美國豬肉商可以改變不再用瘦肉精，中華民國卻不能要求美國比照？我們比較細漢(閩南語)嗎？由蘇貞昌的答詢，可知道政府當初談判時，都沒有要求不要進口含瘦肉精美豬，政府可以要求卻一次都沒有提出。

(中時 )